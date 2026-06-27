Michiel Kramer dévoile le pire entraîneur qu’il ait jamais eu : « Il rabaissait les joueurs. »

Michiel Kramer n’a conservé aucun souvenir positif de sa collaboration avec Gert Kruys. L’ancien attaquant, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle cet été, l’a affirmé samedi soir sur le plateau de l’émission « De Oranjezomer ».

L’ancien attaquant, qui a raccroché les crampons cet été, participe à l’émission et se voit demander quel est le pire entraîneur de sa carrière. « Gert Kruys », répond-il sans hésiter.

« Pourquoi ? Vous le découvrirez bientôt dans mon livre. Vous pourrez alors tous le lire », ajoute-t-il en riant.

Il finit toutefois par s’expliquer : « Il avait tendance à rabaisser les joueurs. Je ne supporte pas ça. Ce petit Gert Kruys. »

« Certes, il n’est pas très grand, il faut bien le dire. Du coup, il lève toujours les yeux. Mais c’est surtout sa façon de parler. En particulier quand il s’adressait à moi, ça me dérangeait énormément. Je peux le supporter jusqu’à un certain point, mais tôt ou tard, ça va un peu trop loin. »

Interrogé sur ce qu’il a répliqué, l’ancien attaquant répond : « J’en ai eu assez et je l’ai insulté. Certaines choses ne se disent pas, même à la télévision. »

Les deux hommes ont collaboré au FC Volendam : Kramer y a évolué de 2009 à 2013, Kruys ayant occupé le banc entre 2010 et 2012.