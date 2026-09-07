Míchel vivement critiqué après l’échec contre le PSV : « C’est l’avenir de l’Ajax »

Valentijn Driessen ne comprend absolument pas pourquoi Abdellah Ouazane n’était pas titulaire samedi avec l’Ajax lors du choc d’Eredivisie face au PSV (1-3). Selon le chef du football de De Telegraaf, l’entraîneur Míchel a commis une erreur en choisissant Oscar Gloukh au poste d’ailier gauche.

« Ouazane et Brandt ont été la révélation de l’Ajax ces dernières semaines. C’est de là que venait tout le danger. Surtout après le départ de Godts. Et puis arrive un grand match, et que fait l’entraîneur ? Il sort Ouazane », soupire un Driessen étonné lundi dans Kick-Off.

« Je trouve vraiment que c’est une décision incompréhensible », inflige Driessen une mauvaise note au coach espagnol de l’Ajax. « Séparer ce duo pour un tel match. Ce garçon, c’est tout simplement l’avenir de l’Ajax. Si ce garçon n’avait pas été performant, d’accord. Mais là, on se retrouve encore avec Gloukh. »

« Et Gloukh, ce n’est tout simplement pas ça. Ce n’est et ce ne sera jamais le niveau de l’Ajax », assène l’observateur de l’Eredivisie au sujet du milieu offensif également utilisé comme ailier du club amstellodamois. « C’est bien davantage un joueur de futsal qu’un joueur pour l’Ajax. »

Le très critique Driessen poursuit : « Dest n’a jamais eu la vie aussi facile. Il pouvait simplement monter. Et ballon au pied, Gloukh n’a presque rien fait non plus. Donc il ne faisait que jouer ailier gauche. »

« Et Dest passait constamment Caio Henrique sur le côté droit. Ce type ne sait tout simplement pas défendre. Peut-être qu’il a quelque chose avec le ballon, mais on l’a très peu vu. Mais il ne sait pas défendre », se montre aussi très critique Driessen à l’égard du latéral gauche brésilien de l’Ajax.

Ouazane est entré en jeu à la 72e minute sur décision de Míchel. Un coup de maître qui n’en a finalement pas été un, puisque l’Ajax s’est finalement incliné 1-3 face à un PSV redoutablement efficace.