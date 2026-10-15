Míchel Sánchez réserve une première titularisation surprise pour le match de l’Ajax face au Hajduk Split

L’entraîneur Míchel Sánchez a dévoilé la composition de l’Ajax pour son match de Ligue Conférence face au Hajduk Split. Jofre Torrents est titularisé à la surprise générale, tandis qu’Abdellah Ouazane débute lui aussi. La rencontre commencera à 18 h 45 et sera diffusée en direct sur Ziggo Sport 1.

Marc ter Stegen est le numéro un incontesté dans les buts de l’Ajax. Ce sera encore le cas jeudi soir en Croatie. Míchel ne semble donc pas avoir de gardien attitré pour les coupes.

Devant l’Allemand, une défense à quatre est alignée, composée de Thilo Kehrer, Aaron Bouwman, Youri Baas et Torrents, qui connaît sa première titularisation. L’Espagnol est préféré à Owen Wijndal.

Au milieu de terrain, Míchel procède à un changement par rapport à l’équipe qui n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre le NEC samedi. Davy Klaassen prend la place de Jorthy Mokio, tandis que Sofyan Amrabat et Julian Brandt conservent la leur.

Devant, Ouazane est préféré à Oscar Gloukh. Le jeune talent de dix-sept ans réclame sa chance depuis des semaines et peut cette fois faire ses preuves d’entrée. Viktor Tsygankov occupera le côté droit et devra, avec Ouazane, alimenter l’attaquant de pointe Tolu Arokodare.

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Composition du Hajduk Split : Silic ; Acapandie, Hatdzikadunic, Maresic, Hrgovic ; Fayad, Dalisson, Del Moral ; Sanyong, Sego, Soticek.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Tsygankov, Tolu, Ouazane.