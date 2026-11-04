Ajax disputera jeudi son troisième match de la phase de ligue de la Ligue Conférence. Les Amstellodamois affronteront le FC Midtjylland, une rencontre pour laquelle l’entraîneur Míchel Sánchez devra se passer de plusieurs joueurs. Le match arrive un peu trop tôt pour Caio Henrique et Oliver Edvardsen, qui devraient retrouver le groupe dimanche.

Plus tôt dans la journée, il est apparu qu’Ajax devrait se rendre au Danemark sans Julian Brandt ni Sofyan Amrabat. L’Allemand est sorti blessé le week-end dernier contre l’AZ, tandis qu’Amrabat a lui aussi ressenti des douleurs après le match, dont il a longuement parlé en conférence de presse.

Míchel a indiqué mercredi que les blessures de Brandt et d’Amrabat étaient moins graves que prévu. Tous deux pourraient même être de retour dimanche à Enschede pour le choc contre le FC Twente. « Même si je pense que Sofyan a plus de chances que Julian », a déclaré Míchel, cité par l’Algemeen Dagblad.

Yves Bissouma n’étant pas qualifié pour la Ligue Conférence, il ne reste que trois milieux de terrain : Jorthy Mokio, Davy Klaassen et Oscar Gloukh. Mohamed Abdallah a fait le déplacement, mais une titularisation paraît très improbable pour lui, comme pour Steven Berghuis, tout juste remis de sa blessure et susceptible de jouer au milieu.

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Míchel a également donné des nouvelles des joueurs absents depuis plus longtemps. « Je pense que Caio Henrique sera certainement de retour dimanche contre le FC Twente. Il en va de même pour Oliver Edvardsen. » L’entraîneur s’est montré un peu plus pessimiste au sujet d’Anton Gaaei. « Pour Anton, c’est un peu plus compliqué. Je pense que c’est du 50-50. » Si tout se passe bien, Míchel pourrait retrouver jusqu’à cinq joueurs dans son groupe dimanche, Amrabat et Brandt compris.

Henrique a disputé son dernier match le 19 septembre. Lors de la rencontre à domicile contre l’Excelsior (2-2), le Brésilien a dû sortir au milieu de la première période en raison d’une blessure à la cuisse. Edvardsen a lui aussi joué ses dernières minutes lors de ce match à domicile décevant contre le club de Kralingen.

Enfin, Gaaei n’a plus joué depuis début octobre. Le latéral droit danois s’est blessé lors d’un entraînement avec la sélection nationale et se rapproche donc lui aussi d’un retour. Alors qu’Ajax compte trois points après deux matches, la situation de Midtjylland est nettement plus délicate, avec un seul point.