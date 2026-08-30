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Míchel SánchezESPN
Siep Engelen

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Míchel Sánchez ne cache pas son bonheur à l’Ajax : « C’est un joueur de classe mondiale »

Telstar vs Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie
Michel
Y. Regeer
S. Amrabat

Quelques heures plus tôt, Sofyan Amrabat a été officiellement présenté comme joueur de l’Ajax, mais avant la rencontre contre Telstar, l’entraîneur Míchel Sánchez a déjà été interrogé sur son avis au sujet de la nouvelle recrue. Au micro d’ESPN, il a fait savoir qu’il se réjouissait de l’arrivée du nouveau numéro 6. 

« C’est un joueur de classe mondiale et je suis convaincu qu’il va énormément nous aider », commence Míchel. « Il arrive avec beaucoup d’enthousiasme, avec une motivation particulière pour faire grandir l’Ajax et pour faire en sorte que nous soyons une équipe très compétitive dans les trois compétitions. » 

Amrabat était-il le premier choix ? « Eh bien, nous avions plusieurs options, mais c’était notre premier choix », poursuit Míchel. « Nous nous sommes battus pendant longtemps pour le convaincre d’accepter notre proposition et nous sommes très heureux de notre arrivée. » 

« Sofyan comprend parfaitement le poste de numéro six. C’est un joueur qui va nous apporter de l’équilibre. Il va nous apporter de la personnalité et du leadership. Souvent, le ballon n’a pas besoin de passer par lui pour que l’équipe joue bien, mais avec lui, nous serons solides, aussi bien en attaque qu’en défense. » 

Pendant ce temps, Youri Regeer suscite l’intérêt du Werder Brême. Ce transfert n’est toutefois pas encore totalement bouclé, ce qui fait que Míchel ne peut pas en dire beaucoup à ce sujet. « Il est malade aujourd’hui », dit-il au sujet de l’absence de Regeer contre Telstar. 

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« Jeudi, il a déjà joué avec un petit problème et aujourd’hui, il ne figure pas dans la composition. Je préfère penser au match d’aujourd’hui et à partir de demain, nous regarderons les trois jours qu’il nous reste avant la fermeture du marché des transferts. Nous essaierons de faire en sorte que le club constitue le meilleur effectif possible pour pouvoir lutter dans trois compétitions. » 

Voir ici la composition de l’Ajax contre Telstar. 

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