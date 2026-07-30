Par séquences, cela a été très convaincant jeudi soir contre le FK Vojvodina (4-1) pour l’Ajax, mais cela ne signifie pas que les Amstellodamois en ont fini sur le marché des transferts. Míchel a révélé en conférence de presse qu’il fallait encore au moins trois recrues.

Lors de cette période de transferts, Jordi Cruijff a déjà réussi à faire venir Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare à la Johan Cruijff ArenA. Seul ce dernier n’a pas encore joué : l’Ajax attend toujours son permis de travail.

« Des transferts ? Les postes auxquels nous recruterons dépendent des joueurs qui partiront, a indiqué Míchel au journaliste présents à Amsterdam. Mais quoi qu’il arrive, nous avons encore besoin d’un gardien et de deux milieux de terrain. »

Marc-André ter Stegen est à cet égard la priorité absolue. Le gardien a désormais reçu le feu vert du FC Barcelone, ce qui a permis de régler les « problèmes fiscaux ». Selon les informations en circulation, il passera sa visite médicale vendredi, après quoi l’Ajax pourra finaliser le prêt.

Au milieu de terrain, l’Ajax regardera principalement pour un nouveau numéro 6, comme l’a confirmé Míchel. Pour l’instant, toutefois, le dossier n’avance pas. La situation d’Edson Álvarez est suivie de très près, mais la Real Sociedad pousse aussi pour le Mexicain, autorisé à quitter West Ham United.

En outre, Azzedine Ounahi et Julian Brandt, libre de tout contrat, sont associés à l’Ajax. Dans le même temps, Kian Fitz-Jim est justement tout proche d’un départ : il va s’engager avec le Torino.

Pour le moment, Youri Regeer est le premier choix de Míchel au poste de numéro 6. Il semblait déjà devoir être remplacé l’hiver dernier, mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. « Je peux toujours dire que toutes les rumeurs ne me font rien, mais ce n’est pas agréable. Mais bon, au final personne n’est venu et nous avons continué », disait-il alors à Voetbal International. Il est peu probable qu’aucun remplaçant n’arrive de nouveau pour Regeer cet été.