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Rian Rosendaal
Traduit par

Míchel remanie largement le onze de départ de l’Ajax à Groningue

FC Groningue vs Ajax
FC Groningue
Ajax
Eredivisie

Trois jours après sa douloureuse défaite 2-1 contre Hajduk Split, l’Ajax doit affronter le FC Groningen. L’entraîneur Míchel Sánchez sait désormais quels onze joueurs donneront le coup d’envoi à 16 h 45. La composition révèle que le technicien espagnol a procédé à plusieurs changements.

Marc ter Stegen retrouve sa place dans le but de l’Ajax. Lucas Rosa revient au poste d’arrière droit, reléguant Thilo Kehrer sur le banc. Aaron Bouwman sera épaulé par Dies Janse dans l’axe de la défense. Owen Wijndal remplace Joffre Torrents au poste d’arrière gauche.

Sofyan Amrabat et Davy Klaassen conservent leur place de titulaire au milieu de terrain des Amstellodamois. Jorthy Mokio complète ce secteur de l’Ajax dans le nord du pays.

Míchel choisit de décaler Julian Brandt sur l’aile droite, tandis qu’Oscar Gloukh obtient une nouvelle chance sur l’aile gauche. Marcos Leonardo, souvent critiqué, occupera la pointe de l’attaque des visiteurs. 

Cela signifie notamment que Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas et Yves Bissouma débuteront sur le banc de l’Ajax. Les joueurs ont une revanche à prendre après avoir laissé échapper de précieux points contre le NEC la semaine dernière (1-1). 

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Composition du FC Groningen : Vaessen ; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer ; De Jonge, Clement ; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka ; Willumsson 

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal ; Amrabat, Klaassen, Mokio ; Brandt, Leonardo ; Gloukh.

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