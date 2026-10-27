Caio Henrique est sur le chemin du retour, comme l’a indiqué le latéral brésilien de l’Ajax dans une publication sur Instagram. Le défenseur gauche a manqué les cinq derniers matches en raison d’une blessure à la cuisse.

Henrique a publié une photo de lui dans la salle de sport de l’Ajax. « J’y suis presque », écrit-il en légende, suivi de trois croix en référence aux armoiries d’Amsterdam. Le latéral suit actuellement un programme d’entraînement individuel.

Henrique s’est blessé à la 23e minute du match à domicile contre Excelsior (2-2), le 19 septembre. Après un tacle d’Eric da Silva Moreira, il s’est immédiatement tenu la cuisse, puis a porté les mains à ses yeux. Contraint de quitter le terrain, il n’a plus joué depuis.

Après la victoire 1-2 sur le terrain du Sparta Rotterdam, l’entraîneur Míchel Sánchez a brièvement évoqué l’état physique d’Henrique. Le technicien espagnol n’a pas pu affirmer avec certitude que le joueur serait de nouveau disponible après la prochaine trêve internationale.

Depuis l’absence d’Henrique, Owen Wijndal a occupé le poste de défenseur gauche à trois reprises, se montrant particulièrement à son avantage contre le FC Groningen (victoire 2-5). Sur le terrain du Sparta, Míchel a choisi Youri Baas, tandis que Jofre Torrents a eu sa préférence à gauche contre Hajduk Split en Ligue Conférence.

Henrique est arrivé à l’Ajax l’été dernier en provenance de l’AS Monaco, contre une indemnité de transfert de dix millions d’euros. Le défenseur gauche de 29 ans a signé un contrat de quatre ans à Amsterdam.

La recrue a désormais disputé douze matches sous le maillot de l’Ajax, en Vriendenloterij Eredivisie et lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence. Il a délivré deux passes décisives au cours de cette série.