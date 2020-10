Michel Platini : "Je ne pardonnerai jamais d’être traité de corrompu"

Condamné à huit, six puis quatre ans d’inactivité en 2015, Platini a retrouvé le monde du football. Mais il n’oublie rien et poursuit son combat.

Depuis le début de l’année, Michel Platini n’est plus persona non grata dans le football. Condamné fin 2015 à huit ans d’inactivité, l’ancien président de l’UEFA a ensuite vu sa suspension passée à six puis quatre ans. Désormais autorisé à renouer avec un poste dans le monde du foot, l’ancien maître à jouer de l’équipe de se montre pourtant discret.

Il faut dire que malgré la fin de sa suspension, Platini cherche toujours à laver son honneur et a prouvé son innocence dans le scandale de corruption qui a touché la FIFA et qui l’a traîné à sa perte. En mars dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme l’avait débouté, estimant que la sanction de 2015 était « justifiée ».

L'article continue ci-dessous

"Je suis confronté à la bataille la plus importante de ma vie. Cette suspension a été une injustice et je la combattrai de toutes mes forces", a déclaré Platini à l’occasion du Festival dello Sport, organisé par la Gazzetta dello Sport.

Plus d'équipes

L’ancien de la Turin estime avoir été traîné dans la boue et victime d’un complot à l’intérieur de la FIFA afin de l’empêcher d’accéder à la présidence de l’instance. Si les années ont passé, Michel Platini n’est pas prêt d’oublier.

"Je ne pardonnerai jamais d’avoir été traité de corrompu."