Míchel ne tarit pas d’éloges sur un joueur de l’Ajax : « Un début de saison formidable »

Míchel Sanchez ne tarit pas d’éloges sur la progression d’Aaron Bouwman, comme l’a montré l’entraîneur de l’Ajax au micro de Ziggo Sport.

Bouwman a effectué toute sa formation à l’Ajax et a rejoint l’équipe première au début de la saison dernière. Cette saison, le défenseur central est de plus en plus souvent titulaire.

Bouwman était également titulaire lors du choc face au PSV (1-3). Après un coup reçu de Ruben van Bommel, il a souffert pendant quelque temps de difficultés respiratoires et d’une blessure aux côtes, mais il est désormais de retour.

L’entraîneur Míchel se réjouit que Bouwman puisse à nouveau être titulaire, après que le joueur de dix-neuf ans a déjà disputé un quart d’heure face au NEC (1-1) le week-end dernier.

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« Bouwman est un joueur très important pour nous. Il a réalisé un excellent début de saison. Il est prêt à jouer et nous sommes très heureux de son retour », a déclaré l’entraîneur.

L’Ajax affrontera le Hajduk Split jeudi soir à 18 h 45 pour son premier match de la phase de ligue de la Conference League. La rencontre se jouera en Croatie.