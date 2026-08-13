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Michel Imago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Míchel dévoile la composition de l’Ajax : Julian Brandt titulaire, Marc ter Stegen et Mika Godts absents

Shelbourne vs Ajax
Shelbourne
Ajax
Ligue Conférence, Qualification

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, a dévoilé sa composition pour le rendez-vous de Conference League face à Shelbourne FC. L’Espagnol titularise notamment Julian Brandt, Maher Carrizo et Marcos Leonardo. Mika Godts, qui semble se rapprocher d’un transfert au Paris Saint-Germain, débute sur le banc. Le match commence à 20 h 45.

Marc ter Stegen a fait ses débuts dans les buts de l’Ajax le week-end dernier, mais il est remplaçant à Tolka Park. Maarten Paes devra garder sa cage inviolée, ce qui n’avait pas été le cas la semaine passée lors du match aller (3-1).

Anton Gaaei (à droite) et Owen Wijndal (à gauche) occuperont les couloirs, tandis qu’Aaron Bouwman et Daley Blind formeront la charnière centrale.

Julian Brandt évoluera au milieu avec Jorthy Mokio et le sentinelle Youri Regeer. En attaque, l’avant-centre Leonardo sera épaulé par Oliver Edvardsen (à gauche) et Carrizo (à droite).

Godts a fait le déplacement en Irlande et, s’il entre en jeu, il disputera peut-être son dernier match sous le maillot de l’Ajax. Le vainqueur de la double confrontation Ajax - Shelbourne affrontera en barrages le FC Noah ou le FC Sion.

Eredivisie
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Composition de Shelbourne FC : Beach ; Bone, Casey, Ledwidge ; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris ; Freitas, Kelly.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal ; Mokio, Regeer, Brandt ; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.

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