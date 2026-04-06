Míchel a réagi aux rumeurs selon lesquelles l'Ajax souhaiterait le recruter à Amsterdam. L'entraîneur de Gérone a été interrogé sur l'intérêt manifesté par le club amstellodamois lors de la conférence de presse précédant le match de Liga contre Villarreal.

Lundi soir, l'entraîneur espagnol affrontera Villarreal. Lors de la conférence de presse, il a été interrogé sur l'intérêt de l'Ajax, révélé jeudi par MARCA.

Míchel est toutefois également dans le viseur de son adversaire de lundi soir, Villarreal. La tâche ne sera donc certainement pas facile pour Jordi Cruijff s'il veut convaincre sa cible.

De plus, d'après ses propres propos, l'Espagnol ne considère absolument pas qu'un départ de Gérone soit nécessaire. « Je suis quelqu'un de très sentimental. J'ai une immense passion pour le football, mais j'ai besoin d'un environnement où je me sens heureux, et je suis heureux ici. Je suis amoureux de Gérone. Je l'ai toujours été », a-t-il déclaré en salle de presse.

Le contrat de Míchel avec Gérone arrive toutefois à expiration, ce qui lui permet de négocier librement avec d'autres clubs.