Trois jours après sa douloureuse défaite 2-1 contre Hajduk Split, l’Ajax doit se remettre au travail face au FC Groningen. L’entraîneur Míchel Sánchez sait désormais quels onze joueurs donneront le coup d’envoi à 16 h 45. Le technicien espagnol a procédé à plusieurs changements, comme le montre sa composition d’équipe.

Marc ter Stegen retrouve sa place dans le but de l’Ajax. Lucas Rosa revient au poste de latéral droit, reléguant Thilo Kehrer sur le banc. Aaron Bouwman sera épaulé par Dies Janse en défense centrale. Owen Wijndal remplace Joffre Torrents au poste de latéral gauche.

Sofyan Amrabat et Davy Klaassen conservent leur place de titulaires au milieu de terrain de l’Ajax. Jorthy Mokio complète ce secteur dans le grand nord.

Míchel choisit de décaler Julian Brandt sur l’aile droite, tandis qu’Oscar Gloukh obtient une nouvelle chance sur l’aile gauche. Marcos Leonardo, souvent critiqué, évoluera en pointe pour les visiteurs.

Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas et Yves Bissouma, notamment, débuteront donc sur le banc de l’Ajax. Le club a envie de prendre sa revanche après avoir laissé échapper de précieux points contre le NEC la semaine dernière (1-1).

Composition du FC Groningen : Vaessen ; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer ; De Jonge, Clement ; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka ; Willumsson

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal ; Amrabat, Klaassen, Mokio ; Brandt, Leonardo ; Gloukh.