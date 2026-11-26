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L'Ajax reprend la Ligue Conférence jeudi avec la réception du FC Thoune. Míchel Sánchez a dévoilé son onze pour cette rencontre européenne à la Johan Cruijff ArenA, dont le coup d'envoi sera donné à 18 h 45. Sa composition réserve de nombreuses surprises.

Écarté face à l'ADO La Haye, Marc ter Stegen retrouve les cages de l'Ajax, qui traverse une semaine importante. Thilo Kehrer occupera le poste de latéral droit et Owen Wijndal celui de latéral gauche. Dies Janse et Daley Blind formeront, à la surprise générale, la charnière centrale.

Youri Baas et Davy Klaassen devraient être laissés au repos, tandis qu'Yves Bissouma n'est pas qualifié. Sofyan Amrabat évoluera au poste de milieu défensif, Julian Brandt et Rayane Bounida étant chargés d'apporter de la créativité.

Míchel donne sa chance à Oliver Edvardsen sur l'aile droite. Marcos Leonardo pourra de nouveau faire ses preuves à la pointe de l'attaque. Abdellah Ouazane devra alimenter le jeu depuis le côté gauche.

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L'entraîneur espagnol a déclaré mercredi en conférence de presse que Julian Brandt et Anton Gaaei ne pouvaient pas disputer deux fois 90 minutes, mais les Allemands figurent tout de même dans le onze de départ. Jorthy Mokio sera indisponible quelque temps en raison d'une blessure.

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Dimanche, l'Ajax n'a guère été inquiété par l'ADO, battu 3-0. Les Amstellodamois ne comptent ainsi plus qu'un point de retard sur le PSV, leader de la Vriendenloterij Eredivisie.

Neuvième du championnat suisse, le FC Thoune se situe en milieu de tableau. Le week-end dernier, il s'est incliné de justesse (3-2) face aux Young Boys, deuxièmes.

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Composition de l'Ajax : Ter Stegen ; Kehrer, Janse, Blind, Wijndal ; Bounida, Amrabat, Brandt ; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

Composition du FC Thoune : pas encore connue.