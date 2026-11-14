Michael Carrick sort du silence après son départ de Manchester United, alors que débute l’ère Mauricio Pochettino

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Michael Carrick a exprimé sa profonde gratitude aux supporters de Manchester United après son éviction d’Old Trafford, jeudi. L’homme de 45 ans a publié un communiqué sincère dans lequel il souhaite du succès au club, quelques heures seulement avant la confirmation de Mauricio Pochettino comme son successeur permanent.

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Carrick quitte Old Trafford

Carrick a adressé un message émouvant aux supporters de Manchester United après avoir été démis de ses fonctions d’entraîneur jeudi. L’homme de 45 ans a été licencié après un début de saison désastreux en Premier League, qui laisse le club à une inquiétante 18e place au classement.

Malgré la signature d’un nouveau contrat de deux ans en mai, la forte dégradation des résultats a contraint la direction du club à réagir immédiatement. Une seule victoire en dix matches de championnat : ce bilan était trop lourd pour être ignoré. Ainsi, l’ancien entraîneur de Tottenham, Pochettino, a rapidement été annoncé comme son successeur permanent vendredi après-midi.

Un lien particulier avec les supporters

Malgré les mauvais résultats récents de l’équipe, les supporters présents au stade sont restés profondément fidèles à Carrick tout au long de son mandat. À Old Trafford, ils ont souvent exprimé leur vive frustration envers les joueurs décevants plutôt qu’envers l’entraîneur. Dans une longue déclaration publique publiée vendredi, l’ancien entraîneur a tenu à souligner ce soutien indéfectible.

« Je tiens à remercier chaleureusement les supporters. Vous êtes des gens à part, comme on en voit rarement, a écrit Carrick. Je sais que nous n’avons pas obtenu les résultats espérés dernièrement, mais vous ne m’avez témoigné que de l’amour et du soutien à des moments où il aurait été plus facile de vous détourner de moi. Cela compte davantage qu’une victoire ou deux, et c’est ce qui fait de vous ce que vous êtes. »

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Comprendre la culture de Manchester United

Carrick était d’abord revenu à Old Trafford à titre intérimaire en janvier, après le départ de Ruben Amorim. Il a réussi à mener l’équipe à une performance remarquable la saison dernière, guidant Manchester United à la troisième place de la Premier League. Cette réussite lui a valu un contrat permanent et a contribué à stabiliser un vestiaire jusque-là divisé. Revenant sur l’immense poids de cette fonction, Carrick a évoqué les exigences particulières liées à l’histoire du club.

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« En fin de compte, il faut chercher à être le meilleur, mais il existe une culture, des valeurs et des comportements qu’il faut incarner et respecter, a-t-il expliqué. C’est un club de football unique, doté d’une identité et d’une histoire qu’on ne peut ignorer. »

« Je ne souhaite rien d’autre que la réussite de Manchester United. Désormais, je serai à vos côtés, à suivre l’équipe de l’extérieur et à encourager les joueurs. »

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Place à Pochettino

Carrick ayant désormais officiellement quitté ses fonctions, toute l’attention à Old Trafford se porte sur l’arrivée imminente de Pochettino. Le nouvel entraîneur argentin aura pour mission de sortir immédiatement un effectif talentueux de la zone de relégation et de sauver une saison de Premier League qui a déraillé.