Bruno Fernandes sera sur le banc de Manchester United dimanche après-midi, selon le journaliste réputé fiable Ben Jacobs. D’après lui, cette décision fait suite aux déclarations de Fernandes mercredi dernier.

Manchester United a lourdement chuté mercredi soir sur la pelouse de Côme en Ligue des champions : 4-1. Après la rencontre, Bruno Fernandes a tenu des propos très durs à l’égard de l’entraîneur Michael Carrick.

« Le staff technique a décidé de ne pas presser individuellement, mais plutôt d’attendre et de guetter une récupération du ballon. Le problème, c’est qu’en laissant autant d’espace à de telles équipes, on leur donne confiance », a d’abord déclaré Fernandes à TNT Sports.

« C’est à l’entraîneur et au staff technique d’en juger, pas à moi. Parfois, sous pression, il faut au contraire être plus courageux, prendre le risque de presser haut et mettre l’adversaire en difficulté. On l’a vu contre Côme : leur défenseur central est même venu me marquer dans notre propre moitié de terrain. C’est ce que nous devons faire, nous aussi, en équipe, mais nous n’y sommes pas parvenus », a conclu le capitaine du club.

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Carrick n’avait ensuite pas exclu, lors de la conférence de presse précédant le match entre Manchester United et Bournemouth, de placer Bruno Fernandes sur le banc en guise de sanction.

On ne sait pas encore qui récupérera le brassard de capitaine de Bruno Fernandes. Harry Maguire semble toutefois le mieux placé. L’Anglais a déjà été le capitaine principal du club.