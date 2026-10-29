Michael Carrick confirme que Bruno Fernandes restera capitaine de Manchester United malgré les récentes critiques

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Michael Carrick a confirmé que Bruno Fernandes resterait capitaine de Manchester United malgré sa mise sur le banc après ses critiques de la tactique de l’équipe. L’entraîneur a assuré qu’aucun différend ne subsistait avec le milieu portugais après une discussion franche cette semaine.

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Fernandes conserve le brassard de capitaine à United

Fernandes conservera le brassard de capitaine à United malgré une semaine agitée pour le milieu portugais. L'entraîneur Carrick a confirmé cette décision jeudi après une discussion franche entre les deux hommes au centre d'entraînement. Le meneur de jeu avait été relégué sur le banc lors de la décevante défaite 3-0 face à Bournemouth dimanche. Cela s'est produit peu après que le joueur de 32 ans a publiquement critiqué l'approche tactique de l'équipe à la suite d'une lourde défaite 4-1 sur la pelouse de Côme.

Cependant, Carrick s'est empressé de mettre fin aux spéculations sur une rupture durable au sein du groupe. L'entraîneur assure que son capitaine reste un élément essentiel de l'effectif pour la suite, alors que l'équipe cherche à retrouver de meilleurs résultats.

Carrick défend un milieu pleinement engagé

L'entraîneur de United a profité de sa conférence de presse d'avant-match pour apporter publiquement son soutien à son joueur clé. Carrick a souligné que le récent désaccord tactique n'avait pas entamé l'engagement à long terme de Fernandes envers le club.

« Bruno est pleinement investi dans ce club et il n'y a absolument aucun problème à ce sujet. Nous allons de l'avant », a expliqué Carrick aux journalistes. « C'est un joueur important pour ce groupe. Il l'a toujours été et le restera. Ensemble, nous devons faire la différence et faire avancer les choses dans la bonne direction. »

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Aucun changement dans son rôle de capitaine

Fernandes est un joueur essentiel pour Manchester United, avec quatre buts inscrits en 11 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Malgré les récentes lourdes défaites, son rôle de meneur qui donne de la voix sur le terrain reste très apprécié du staff technique. Carrick a rappelé que sa mise sur le banc récente n'était qu'une mesure temporaire, et non un changement permanent dans la hiérarchie du vestiaire.

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« Il est pleinement engagé envers ce club et déterminé à améliorer les choses », a souligné Carrick. « Pour moi, rien n'a changé. C'est lui qui a si bien mené l'équipe pendant de nombreux matches et de nombreuses années, et il continuera à le faire. »

Un énorme défi attend United face à Chelsea

La question du capitanat étant désormais réglée publiquement, United doit rapidement se reconcentrer sur ses difficultés actuelles sur le terrain. L'équipe a absolument besoin d'un résultat positif pour rebondir après ses deux lourdes défaites consécutives contre Côme et Bournemouth. La formation de Carrick se rend à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea, un déplacement qui s'annonce difficile.