Comment regarder Mexique U17 - Cameroun U17 avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 2 24 nov. 2026 - 08:30

Le Mexique U17 affronte le Cameroun U17 dans le groupe K de la Coupe du monde U17. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position au classement. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

Le Mexique aborde ce match en confiance. Sa victoire 1-0 contre la Roumanie U17 lors de sa dernière sortie lui a permis de grimper à la deuxième place du groupe.

Ce succès a stabilisé un parcours marqué par des résultats très contrastés. Plus tôt dans le tournoi, le Mexique avait fait match nul 2-2 contre l’Argentine U17, mais s’était incliné 5-0 face au Portugal U17.

Le Cameroun reste, lui, sur un revers. Il a perdu 2-1 contre le Venezuela U17 lors de son dernier match.

Cette défaite le laisse à la troisième place du groupe K, juste derrière le Mexique. Il voudra rapidement combler cet écart.

Le Mexique possède l’avantage au vu de sa forme et de sa position, mais le groupe reste serré. Voici comment suivre le match, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur la diffusion à la télévision et en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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