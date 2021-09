Metz-PSG : Paris en 4-4-2 losange avec Mbappé et Neymar mais sans Di Maria

En l'absence de Messi, Mauricio Pochettino a décidé de jouer avec deux attaquants : Mbappé et Icardi, Neymar évoluant en n°10.

Pour cette septième journée de L1 face à Metz, le technicien argentin a décidé d'innover à nouveau. Après le 4-2-3-1 de dimanche face à l'Olympique Lyonnais, Paris va cette fois évoluer en 4-4-2 losange avec Neymar en numéro dix derrière Icardi et Mbappé.

Derrière eux, un milieu inédit avec Rafinha, Danilo Pereira en pointe basse et Wijnaldum à gauche de ce triangle. Présent sur le banc, Herrera, l'un des hommes clés du début de saison parisien est lui sur le banc, alors qu'il ressentait quelques douleurs ces derniers jours.

Malgré ses douleurs à une cheville, Presnel Kimpembe, lui, va à nouveau démarrer. Hormis, la rencontre à Reims, le titi a débuté toutes les rencontres du PSG cette saison et a même enchaîné avec trois matches en huit jours avec les Bleus début septembre. Le tout avec une préparation physique incomplète.

A ses côtés, Marquinhos mais aussi Hakimi et Nuno Mendes. Pour la première fois de la saison, Paris va commencer un match avec ses deux latéraux les plus offensifs. A voir si l'équilibre offensif et défensif sera au rendez-vous.

La composition du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Rafinha, Danilo Pereira, Wijnaldum - Neymar - Icardi, Mbappé.