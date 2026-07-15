L’équipe d’Espagne aborde la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche prochain au stade de Jersey à New York, avec une impatience teintée de confiance. Les joueurs ibériques connaîtront leur adversaire mercredi, à l’issue du duel entre l’Angleterre et l’Argentine.

Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée par la Fédération internationale de football (FIFA), la mi-temps devrait durer jusqu’à 30 minutes, soit plus du double de la durée habituelle, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », qui se réfère à des informations parues dans la presse anglaise.

Cette mesure exceptionnelle s’explique par la volonté de la FIFA de réserver ce créneau à la seconde partie d’un spectacle grandiose, dont la première partie se tiendra avant le coup d’envoi.

Selon le journal anglais « The Times », ce show rassemblerait des artistes internationaux de renom tels que Justin Bieber, Shakira (interprète de la chanson officielle de la Coupe du monde), Madonna et le groupe Coldplay.

La question se pose : la FIFA a-t-elle le droit de doubler la mi-temps ? Oui, répond la réglementation.

Le journal catalan rappelle qu’un précédent existe : lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2022 entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, la mi-temps avait déjà été allongée à 24 minutes.

Mais la clé réside aussi dans le règlement de la compétition, publié par la FIFA.

L’article 1 précise que « d’autres règles ou décisions contraignantes de la FIFA peuvent s’appliquer aux fins du présent règlement. En cas de conflit, ces règles et décisions appliquées par la FIFA prévalent sur le présent règlement, et toutes les parties impliquées dans la préparation, l’organisation et le déroulement de la 26e Coupe du monde de la FIFA sont tenues de s’y conformer ».

En effet, l’article 7 des Lois du Jeu de l’IFAB (International Football Association Board), consacré à la durée du match, précise que « les joueurs ont droit à une pause entre les deux mi-temps ne dépassant pas 15 minutes ; une courte pause pour s’hydrater (ne dépassant pas une minute) est également autorisée après la première prolongation ».

Enfin, les Lois précisent que « le règlement du tournoi doit clairement définir la durée de la mi-temps, qui ne peut être modifiée qu’avec l’autorisation de l’arbitre ».