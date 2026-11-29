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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, serait prêt à proposer le jeune ailier Estevao Willian au FC Barcelone dans le cadre d’un échange contre le milieu Fermin Lopez. Alors qu’il avait auparavant appelé à la patience avec le Brésilien, le faible temps de jeu de ce dernier en Premier League ouvre la voie à un éventuel départ de Stamford Bridge.

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Alonso envisage un échange surprise entre Estevao et Fermin Lopez

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, étudie un échange ambitieux qui enverrait le jeune ailier Estevao Willian au FC Barcelone en contrepartie du milieu Fermin Lopez, selon le média catalan El Nacional.

Bien qu’il ait auparavant appelé à la patience avec l’international brésilien, Alonso n’a titularisé Estevao que deux fois en Premier League cette saison, ce qui jette le doute sur la place du jeune joueur à long terme à Stamford Bridge.

Chelsea espère que l’ancien « Messinho » fera céder Flick

Alonso considère Lopez, vainqueur du Championnat d’Europe, comme un renfort essentiel pour son projet dans l’ouest de Londres. Les précédentes offres importantes de Chelsea avaient été bloquées par l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.

Proposer Estevao, autrefois surnommé « Messinho » dans son pays, pourrait donner un nouvel atout à Chelsea dans les discussions. Le FC Barcelone a suivi de près l’attaquant pendant son passage au Brésil et apprécie sa vitesse, ses dribbles et le danger qu’il apporte sur le côté droit.

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Deux étoiles montantes aux trajectoires contrastées

Présenté par Chelsea en août 2025 après son transfert de Palmeiras pour 34 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 23 millions d’euros de bonus, Estevao est devenu le plus jeune buteur du club en Ligue des champions de l’UEFA face à l’Ajax. Il a également rejoint Kylian Mbappe et Erling Haaland parmi les joueurs ayant marqué lors de leurs trois premières titularisations, notamment face au FC Barcelone, avant qu’une grave blessure aux ischio-jambiers en avril 2026 ne le prive de la Coupe du monde.

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De son côté, Lopez a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2031 en janvier 2026, après sa saison la plus productive, avec 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Il s’inscrivait ainsi dans la continuité du triplé national de 2024-2025 et d’un triplé en Ligue des champions contre l’Olympiacos.

Flick aura le dernier mot sur cet échange complexe

Pour l’heure, cet échange reste une possibilité sur le marché des transferts, et non une négociation officielle. Flick hésite à se séparer d’un milieu capable d’exercer un pressing intense, de débuter les rencontres ou d’en changer le cours en entrant en jeu.

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Le FC Barcelone disposant déjà de Lamine Yamal comme principal attaquant sur le côté droit, Chelsea devra encore convaincre les deux clubs et les joueurs, tout en réglant l’écart financier entre les deux évaluations.