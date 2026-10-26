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Hussein Hamdy
Traduit par

Messi sur les traces de Buffon dans la course au Ballon d'Or

L. Messi
G. Buffon
Inter Miami CF
Argentine
Coupe du monde
Argentine
Italie
É.-U.

La Pulga continue d'écrire l'histoire

Lionel Messi, la légende de la sélection argentine, a réalisé un chiffre remarquable lors de la course au Ballon d'Or 2026.

Les organisateurs du Ballon d'Or avaient dévoilé les 20 premiers joueurs du classement des meilleurs, et ces choix ont vu l'absence du nom de la Pulga, confirmant ainsi sa présence parmi les 10 meilleurs joueurs.

Selon le réseau « Stats Foot », spécialisé dans les statistiques, Lionel Messi (39 ans et 4 mois) est devenu le joueur le plus âgé à entrer dans le top 10 du Ballon d'Or depuis Gianluigi Buffon, le gardien légendaire de l'Italie, le 7 décembre 2017 (39 ans et 10 mois).

Il convient de rappeler que Lionel Messi a réussi à conduire la sélection de son pays jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2026, avant de perdre le titre au profit de l'Espagne.

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