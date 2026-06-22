Messi suit les traces de Harry Kane… et égale un record vieux de 32 ans en Coupe du monde

L'équipe d'Argentine s'est officiellement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, après une victoire 2-0 face à l'Autriche, lundi soir, lors de la deuxième journée du groupe 10.

La star argentine Lionel Messi a été le grand artisan de ce succès, signant un doublé à la 38^e et à la 90^e+5, et propulsant ainsi son équipe vers une qualification précoce pour les phases à élimination directe.

Selon le site spécialisé « Stats Foot », Messi est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire les cinq premiers buts de son équipe dans une même édition, après le Russe Oleg Salenko, auteur des six premiers buts de la Russie en 1994.

Selon le compte spécialisé « Mr. Sheep », Messi intègre également le club très fermé des joueurs ayant ouvert leur parcours mondialiste en inscrivant au moins cinq buts lors de leurs deux premières sorties.

Cette liste comprend l’Argentin Guillermo Stabile (5 buts en 1930), le Hongrois Sándor Kocsis (7 buts en 1954), le Français Just Fontaine en 1958 (5 buts), l’Anglais Harry Kane en 2018 (5 buts), avant que Lionel Messi ne les rejoigne en 2026 avec 5 buts également.

Selon « M. Chip », l’Albiceleste, déjà qualifiée, peut encore terminer première, deuxième ou troisième de son groupe en fonction des résultats de la dernière journée. Par ailleurs, Messi consolide sa réputation d’homme des grands rendez-vous en restant invaincu lors de la phase à élimination directe avec tous les clubs où il a joué.

Selon ces mêmes données, le capitaine argentin s’est qualifié à chacune de ses participations, avec un bilan de 19 qualifications sur 19 en Ligue des champions, une qualification sur une participation en Coupe du monde des clubs, deux sur deux en Coupe de la Ligue, six sur six en Coupe du monde et sept sur sept en Copa América, soit 35 qualifications en 35 tentatives.

Dans le même ordre d’idées, la cellule statistique « Opta » a dévoilé le classement des joueurs les plus décisifs de la Coupe du monde 2026 à ce stade. Lionel Messi occupe la première place avec 5 buts marqués, mais sans aucune passe décisive, alors que l’attaquant allemand Deniz Undav occupe la deuxième place avec le même total, mais en ayant marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives.