Messi ou Ronaldo ? Kvaratskhelia désigne son modèle

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Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, star du Paris Saint-Germain, a révélé l'identité de son modèle dans le monde du football. Il a évoqué le rôle majeur joué par son père dans la construction de sa personnalité et de sa carrière, avant de devenir l'une des plus grandes stars du football mondial et de signer des exploits exceptionnels en Ligue des champions.

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Dans un long entretien accordé au magazine français GQ, Kvaratskhelia est revenu sur ses débuts dans le football. Il a affirmé que son père Badri, ancien joueur devenu entraîneur, avait été son premier modèle, et qu'enfant, il regardait sans cesse les enregistrements de ses matchs en rêvant de devenir un joueur comme lui.

« À l'époque, YouTube n'existait pas comme aujourd'hui, alors je regardais encore et encore des images de ses matchs que ma mère enregistrait. C'était un joueur incroyable, avec des frappes très puissantes de loin. Une fois, il a marqué trois buts lors d'un match de qualification pour la Ligue des champions. Je voulais devenir comme lui », a confié Kvaratskhelia au sujet de son père.

Kvaratskhelia ne s'est pas contenté de regarder les matchs de son père : il a commencé à jouer avec ses amis dans les rues de Géorgie, plus précisément sur des terrains entourés d'immeubles d'habitation, où les habitants avaient l'habitude de suivre les rencontres depuis leurs fenêtres.

Le joueur a expliqué que cet environnement avait contribué au développement de ses qualités : « En Géorgie, nous avons des terrains entourés d'immeubles de tous les côtés, un peu comme au Brésil. Quand tu joues, tout le monde se met aux fenêtres pour regarder le match. Tu n'as pas le choix, tu dois montrer quelque chose de spécial. »

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Cristiano Ronaldo présent dans son parcours

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Kvaratskhelia a révélé avoir été marqué par l'exemple de la star portugaise Cristiano Ronaldo, notamment en matière de travail acharné et d'attention portée au développement de ses qualités physiques.

À ses débuts à l'académie du Dinamo Tbilissi, le Géorgien a eu du mal à s'imposer en raison de son physique frêle, qui l'empêchait d'être surclassé dans des équipes plus âgées. Cela l'a poussé à redoubler d'efforts, en prenant Ronaldo pour modèle.

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« C'était très difficile au début, mais quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à jouer avec l'équipe première », a raconté Kvaratskhelia à propos de cette période.

Son ascension vers le statut de star n'a pas été simple. Il a rejoint le club géorgien de Rustavi, puis a tenté l'aventure au Lokomotiv Moscou, sans parvenir à convaincre le club russe. Il y a passé l'essentiel de son temps sur le banc, avant de rentrer en Géorgie.

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Il a ensuite obtenu une nouvelle chance au Rubin Kazan, où il est devenu titulaire et a commencé à développer son physique. Il a impressionné les observateurs du championnat russe par sa capacité à dribbler ses adversaires et à filer vers le but, au point de remporter le titre de meilleur jeune joueur de la compétition deux années de suite.

De joueur boudé en Europe à star de Naples et de Paris

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Les galères de Kvaratskhelia ne se sont pas arrêtées à sa première expérience en Russie : les grands clubs européens ne se sont pas bousculés pour le recruter, malgré ses performances brillantes avec le Rubin Kazan.

Willy Sagnol, ancien sélectionneur de la Géorgie, a révélé avoir tenté de proposer le joueur à plusieurs clubs européens. Il s'est toutefois heurté à d'étranges réticences, allant jusqu'à la remise en cause de sa capacité à s'adapter au football d'Europe occidentale en raison de sa nationalité géorgienne.

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Après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en 2022, le joueur a décidé de quitter le Rubin Kazan et de rentrer dans son pays pour rejoindre le Dinamo Batoumi. Il y a disputé 11 matchs, inscrivant huit buts et délivrant deux passes décisives.

Kvaratskhelia décrit cette période comme la plus importante de son parcours : « Ce furent les deux mois les plus importants de toute ma carrière. »

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C'est depuis la Géorgie que son véritable envol vers la célébrité européenne a commencé, avec son transfert à Naples pour environ 10 millions d'euros. Il a contribué au titre de champion d'Italie du club lors de la saison 2022-2023, héritant du surnom de « Kvaradona », en référence à la légende du club, Diego Maradona.

Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain en janvier 2025 pour un montant estimé à environ 70 millions d'euros, devenant l'un des principaux atouts de l'équipe dans son parcours européen. Il a ensuite contribué à ses deux sacres consécutifs en Ligue des champions et a été élu meilleur joueur de l'édition 2025-2026.