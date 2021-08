Messi ou Jorginho pour le Ballon d’Or ? Verratti se prononce

Coéquipier de l’un en club et de l’autre en sélection, Verratti estime que les critères d’attribution détermineront le gagnant du Ballon d’Or.

Il a remporté le Championnat d'Europe, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et, cette saison, il jouera avec l'un des plus forts de l'histoire du football : Marco Verratti vit peut-être sa meilleure période.

Et tandis que le PSG poursuit son début de saison avec des buts, des victoires et la grande attente des débuts de Lionel Messi avec les Parisiens, l'Azzurro profite du moment, conscient d'être dans une équipe très forte.

"Avoir Messi ici est incroyable : je n'y croyais pas avant de le voir. Nous nous connaissions déjà : il ne parle peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est le meilleur de l'histoire, technique, désintéressé. Je ne pense pas qu'il aura du mal à trouver une place de titulaire... La campagne de recrutement a été incroyable."

"Pas seulement pour Messi : Hakimi est très fort, il en va de même pour Donnarumma. Nous avons des champions expérimentés comme Wijnaldum et Sergio Ramos. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité : ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de jouer pour une équipe aussi forte."

Interviewé par "La Gazzetta dello Sport", Verratti a parlé de ce que cela signifie d'avoir deux gardiens de but forts comme Donnarumma et Navas dans l'équipe, entre ambition et choix.

"Ai-je convaincu Donnarumma ? Je lui ai bien parlé du PSG : Gigio est jeune et ambitieux et je lui ai expliqué que tout est là pour gagner ici. Qui débutera entre lui et Navas ? Nous avons deux des meilleurs gardiens de but du monde. Je ne connaissais pas Navas, mais c'est un phénomène. Il sera peut-être difficile pour Pochettino de décider, mais au final, il y aura de la place pour les deux."

Verratti : "La saison de Dybala"

Durant l’été, il a remporté le championnat d'Europe avec l'Italie : un objectif important qu'il a vécu avec passion, mais aussi avec des difficultés.

"Nous avons mérité le succès au championnat d'Europe, mais c'était une souffrance. Quand j'étais sur le terrain, j'ai tout donné, mais vers la 70e minute, mon genou a commencé à brûler. La Coupe du monde ? Il faut y croire, c'est un objectif."

Jorginho et Donnarumma ont brillé lors des championnats européens : que pense Verratti de la course au Ballon d'Or ?

"Donnarumma est jeune : je lui souhaite de le gagner un jour. Le choix entre Jorginho et Messi doit être clarifié : si on le donne à quelqu'un qui a tout gagné en Europe, Jorginho. Si nous le donnons au plus fort d'entre eux, qui divertit des millions de fans à chaque match, y compris moi-même, alors Messi le gagnera toujours tant qu'il jouera."

En tant que spectateur désintéressé, Marco Verratti s’est également livré au jeu des pronostics concernant la Serie A et son futur vainqueur. Une course à deux pour l’ancien de Pescara.

"La Juventus, vu l'effectif dont elle dispose, est un cran au-dessus et joue le titre avec l'Inter. Puis, un cran en dessous, ce sera la lutte en Ligue des champions entre Milan, Naples et la Roma. Je suis heureux de voir Mourinho de retour en Serie A, ainsi que Sarri à la Lazio. Un joueur ? Ce sera la saison de Dybala : s'il est en bonne santé, il fera la différence."

Avec le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United, l’Argentin doit d’autant plus prendre ses responsabilités à la Juve.