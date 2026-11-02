Messi, le mot de passe : Kane affirme qu'il est presque impossible de l'arrêter dans ce cas !

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, a révélé la qualité qu'il aimerait posséder de l'une des légendes du football, assurant que l'ajouter à ses capacités actuelles ferait de lui un attaquant quasi impossible à arrêter.

Les propos de Kane, sacré Ballon d'Or 2026, sont intervenus lors d'un entretien au cours duquel il a évoqué son évolution continue sur le terrain, ainsi que les aspects qu'il cherche encore à améliorer malgré avoir atteint ce qu'il a décrit comme le sommet de son niveau physique et technique.

Kane dévoile le secret de son ambition

L'attaquant anglais, âgé de 33 ans, a déclaré dans des propos rapportés par le site Tribuna, en réponse à une question sur le fait de savoir s'il possédait encore des points faibles malgré sa victoire au Ballon d'Or : « Bien sûr ! Il y a toujours des aspects que l'on souhaite améliorer, et ce sera le cas jusqu'au jour où je déciderai de prendre ma retraite du football, cela ne fait aucun doute. »

Il a ajouté : « Mais en même temps, je pense que je n'ai jamais été un joueur aussi complet. Physiquement et mentalement, lorsque j'entre sur le terrain, je sens que je vis le sommet de mes capacités. »

Kane a précisé qu'il avait atteint des niveaux avancés dans sa compréhension du jeu, l'exploitation des espaces, le placement et l'art d'attirer les défenseurs hors de leurs positions, en plus de sa capacité à conclure les actions.

Il a poursuivi : « Tous ces aspects ont désormais atteint leur plus haut niveau. Je le constate à l'entraînement, surtout à travers la manière dont je marque les buts. J'ai le sentiment d'être devenu un joueur plus polyvalent que jamais, et c'est ce qui me motive. »

Le grand souhait de Kane

Mais la surprise est venue lorsque Kane a dévoilé la qualité qu'il aimerait ajouter à son arsenal offensif, citant la star argentine Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, comme le détenteur du pied dont il rêve de posséder les aptitudes.

L'attaquant du Bayern Munich a déclaré en souriant : « Si j'avais le pied gauche de Messi maintenant, il deviendrait presque impossible de m'arrêter ! »

Cette phrase reflète l'admiration de Kane pour les capacités exceptionnelles de Messi, en particulier son pied gauche qui a fait la différence au cours de sa carrière, que ce soit par la frappe, le dribble ou la création d'occasions.

Il ne se contente pas de ce qu'il a accompli

Kane a insisté sur le fait qu'il avait encore la motivation nécessaire pour continuer à progresser, bien qu'il estime livrer actuellement son meilleur niveau, en déclarant : « Je suis toujours dans une condition physique formidable. Jusqu'où puis-je aller ? Et vais-je continuer à progresser et à m'améliorer ? Nous verrons. »

Les propos de la star anglaise interviennent après son sacre au Ballon d'Or, confirmant que la récompense n'a en rien diminué son ambition et qu'il cherche encore de nouveaux moyens de développer ses performances, même après avoir atteint le sommet du football mondial.