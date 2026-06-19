Dans un climat tendu et sous le feu des critiques, la sélection algérienne aborde un rendez-vous décisif qui dépasse le cadre d’une simple rencontre et engage l’avenir de ses gardiens en vue de la Coupe du monde 2026.

Après l’humiliante défaite 3-0 concédée face à l’Argentine lors du match d’ouverture du groupe J, les « Guerriers du désert » ont repris l’entraînement avec sérieux en vue de leur rencontre contre la Jordanie, programmée mardi 23 juin à 04h00 (heure d’Algérie).

Le gardien Luca Zidane a été l’un des principaux points faibles de la rencontre, puisqu’il a directement causé les premier et deuxième buts marqués par Lionel Messi. Sur l’ouverture du score, il s’est trop avancé et n’a pas réussi à repousser un tir lobé du pied par l’Argentin.

Sur le deuxième, il a mal renvoyé un ballon lointain d’Alexis Mac Allister, offrant à Messi l’occasion de doubler la mise. Quant au troisième but, Luka n’a pu que constater les dégâts.

Malgré une parade décisive en face à face avec Messi, sa performance globale lui a valu les foudres du public et des médias. Luka Zidane conservera-t-il sa place de titulaire face à la Jordanie ?

Selon le site algérien « TSA Tout sur l’Algérie », un changement de gardien semble probable : Vladimir Petković envisagerait de lancer Melvin Mastel, le portier du Stade de Nyon (D2 suisse), qui n’a disputé que deux sélections.

Cette hypothèse est renforcée par l’absence de Luka Zidane des photos et vidéos officielles diffusées par la Fédération algérienne de football lors des dernières séances d’entraînement, alors que Mastel y apparaît clairement.

Toutefois, la prudence reste de mise : des cadres comme Riyad Mahrez, Ryan Aït-Nouri et Aïssa Mandi étaient eux aussi absents de ces images, ce qui laisse planer l’incertitude sur le choix final.

Capable du meilleur comme du pire, Luka Zidane se trouve à la croisée des chemins. Petković lui renouvellera-t-il sa confiance pour ce match décisif ou choisira-t-il d’aligner un nouveau gardien ?