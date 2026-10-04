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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
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Messi étudie une nouvelle décision après le rachat du Deportivo Eldense

L. Messi
Eldense
LaLiga 2
Inter Miami CF
Argentine
Argentine
Espagne
É.-U.

L'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami aux États-Unis, étudie une nouvelle décision après avoir pu racheter le club espagnol du Deportivo Eldense.

Le journal Sport a rapporté que Messi envisage de constituer une nouvelle équipe dirigeante composée de responsables jouissant de sa confiance, pour prendre les rênes d'Elche.

Messi est devenu propriétaire du Deportivo Eldense dans le cadre d'une transaction qui a encore besoin de l'approbation du Conseil supérieur des sports en Espagne.

Selon ce qu'a appris l'agence de presse espagnole, Messi étudie la possibilité de confier à Pablo García Montañés et à Alfonso Nebot des rôles exécutifs importants au Deportivo Eldense.

García Montañés a développé sa carrière professionnelle dans des institutions et des entreprises telles que Bankinter, Deloitte et Andbank Andorra Banc Agrícol Reig. Il est également lié depuis le mois de mai dernier à l'équipe dirigeante de l'Unió Esportiva Cornellà, le club catalan que Messi a lui aussi racheté en avril dernier.

Quant à Nebot, c'est une autre personne qui jouit de la plus grande confiance de Messi. Il est membre du conseil d'administration du groupe Andbank et occupe depuis 2009 le poste de directeur du bureau de gestion de patrimoine de la famille Messi, où il dirige la gestion de la fortune de la star argentine et de ses actifs financiers.

L'entraîneur d'Elche, Javier Calleja, a révélé il y a quelques jours que le staff technique et les joueurs de l'équipe maintiennent un contact permanent avec la nouvelle direction du club.


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