Messi disputera-t-il sa dernière Coupe du monde ? Lautaro met fin au débat avec des propos francs

Lautaro Martínez, l’attaquant de l’équipe d’Argentine, a confirmé que son coéquipier Lionel Messi, capitaine de l’« Albiceleste », disputait sa dernière Coupe du monde, soulignant que tout le groupe se donnait à fond pour la star de l’Inter Miami.

Mardi soir, l’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en renversant l’Égypte (3-2), alors menée 2-0 jusqu’à la 79^e minute.

Messi a d’abord délivré la passe décisive pour l’ouverture du score, avant de doubler la mise lui-même, puis Lautaro Martínez a offert le ballon du 3-2 à Enzo Fernández.

Après la rencontre, Lautaro Martínez a confié aux médias : « Messi est un joueur incroyable. Je le lui ai dit sur le terrain : il le méritait. »

L’attaquant de l’Inter Milan a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Il le mérite pour ce qu’il est, pour ce qu’il apporte à l’équipe, parce que c’est sa dernière Coupe du monde et parce qu’il est notre capitaine. Nous essayons de le soutenir et nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. »

En quarts de finale, l’Argentine défiera le vainqueur du dernier match des huitièmes, entre la Suisse et la Colombie.