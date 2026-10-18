Lionel Messi a une nouvelle fois été décisif pour l’Inter Miami dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la victoire 3-1 sur la pelouse d’Atlanta United. Le meneur de jeu de 39 ans a inscrit deux buts et porte désormais son total à 936 réalisations au cours de son impressionnante carrière.

Grâce à son doublé à Atlanta, Messi est le meilleur buteur de la MLS avec 23 réalisations. La star argentine a également délivré quatorze passes décisives. L’Inter Miami occupe notamment grâce à lui la deuxième place, à douze points du leader, Nashville.

Germán Berterame a ouvert le score pour les visiteurs de Miami juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Messi a porté le score à 0-2 après un dribble durant lequel la défense d’Atlanta United ne l’a guère gêné. Il a également signé le 0-3 au terme d’une percée en solitaire depuis sa propre moitié de terrain, conclue avec sang-froid.

Luis Suárez a lui aussi joué un rôle majeur en délivrant deux passes décisives. Fafà Picault a marqué pour l’équipe à domicile peu avant la fin du match, mais ce but du 1-3 est resté anecdotique. La victoire de l’Inter Miami n’a plus été menacée à Atlanta.

À quatre journées de la fin, l’Inter Miami est assuré de participer aux play-offs de la MLS. C’est par cette voie qu’il peut décrocher le titre. Messi et ses coéquipiers se rendront chez les New York Red Bulls la semaine prochaine.

Messi compte désormais 936 buts en carrière. C’est avec le FC Barcelone que le vétéran a le plus souvent trouvé le chemin des filets : 672 fois. Il a ensuite inscrit 32 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain et marqué 126 fois avec la sélection argentine. Messi a signé 106 réalisations pour l’Inter Miami.

À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo (41 ans) a marqué 981 buts jusqu’à présent. L’attaquant portugais d’Al-Nassr semble tout faire pour atteindre rapidement la barre mythique des 1 000 buts.