Messi à City ? Mourinho s'en fiche

José Mourinho a répondu à une question sur la prolongation de contrat de Pep Guardiola à et s'il pensait que cela avait quelque chose à voir avec une arrivée potentielle de Leo Messi à l'Etihad l'été prochain, lors d'une conférence de presse avant le match de son équipe contre Manchester City.

"Messi à City ? Je n'en ai aucune idée", a déclaré le Portugais en conférence de presse, lui qui a infligé une défaite à Manchester City (2-0) en , samedi soir.

"Une prolongation pour Guardiola ? Personne n'a mis une arme sur la tête de Pep alors je suppose qu'il est heureux là-bas et je suis heureux pour lui."

Une réponse pleine de désinvolture de la part du Special One qui décidément, n'a pas changé.

