Message émouvant de l’entraîneur de la Côte d’Ivoire après l’élimination : « Cette génération reviendra plus forte. »

Le sélectionneur ivoirien Emery Fai a gardé son calme dans sa première réaction, mardi soir, après l’élimination de la Côte d’Ivoire face à la Norvège (1-2) au stade des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations à la chaîne « beIN Sports », reprises par le site « Foot Mercato », Faye a affirmé que ses joueurs avaient donné le meilleur d’eux-mêmes et n’avaient pas ménagé leurs efforts jusqu’au dernier souffle. En préambule de son intervention, il a imputé la défaite à un manque d’efficacité offensive : « C’est la loi du football : quand les occasions se présentent, il faut les convertir en buts. Malheureusement, nous avons encaissé ce but fatal dans les dernières minutes du match. Malgré tout, les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont battus avec courage jusqu’au coup de sifflet final, mais nous avons affronté un adversaire courageux qui s’est défendu avec acharnement et a conservé son avance jusqu’au dernier souffle. »

L’entraîneur ivoirien a souligné que jouer au plus haut niveau mondial exigeait une concentration de tous les instants, expliquant : « Dans ce genre de compétitions de haut niveau, les petits détails font toujours la différence et les matchs se jouent sur des éléments très simples. N’oublions pas que c’était la première participation à la Coupe du monde pour l’ensemble de ce groupe ; il a beaucoup progressé au fil du tournoi, a tiré des enseignements difficiles mais précieux, et je suis convaincu que nous reviendrons plus forts à l’avenir. »

Il a conclu en exprimant sa fierté pour le groupe et en refusant de pointer du doigt un coupable : « Nous avons donné tout ce que nous avions et nous avons tout tenté jusqu’à la dernière seconde du match. La chance ne nous a pas souri aujourd’hui et le ballon rond ne nous a pas été favorable, mais nous ne nous arrêterons pas là ; nous continuerons à travailler et à construire pour l’avenir. »