Mercato - Wissam Ben Yedder dans le viseur de l'AS Rome

L'attaquant du FC Séville serait suivi par le club romain en cas d'échec sur le dossier Higuain. Gerard Deulofeu (Watford) serait également ciblé.

Avec l'arrivée de Julen Lopetegui et le très actif mercato du (dix recrues dont deux attaquants, Munas Dabbur et Luuk de Jong), Wissam Ben Yedder n'est plus certain d'avoir une place de titulaire au sein du club andalou la saison prochaine. Ces perspectives le pousseraient à réfléchir à son avenir et l'AS Rome serait éventuellement intéressée pour le récupérer.

Une clause libéraroire à 40 millions d'euros

D'après Mundo Deportivo, l'international français figure dans les petits papiers des Giallorossi en tant que plan B de Gonzalo Higuain. L'attaquant argentin, revenu à la cet été, n'a pas de certitude sur son temps de jeu à la Vieille Dame même s'il a fait savoir qu'il aimerait rester pour s'imposer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

L'ancien buteur de possède une clause libératoire à 40 millions d'euros et possède encore deux ans de contrat avec le club de qu'il a rejoint en 2016.

Le quotidien espagnol annonce qu'une autre piste du club romain, Gerard Deulofeu, pourrait être activé en cas d'échec sur le dossier Suso. Le milieu offensif espagnol est une priorité du nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, mais le prix réclamé par l' (40 millions d'euros) freine pour le moment les discussions.

L'été s'annonce encore long du côté de l'AS Rome.