Mercato - PSG : Stuttgart s'intéresse à Tanguy Coulibaly (19 ans)

Le VFB Stuttgart serait intéressé par le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Tanguy Coulibaly.

Après le transfert de Moussa Diaby (Leverkusen) et le possible départ de Christopher Nkunku vers Leipzig, Bild informe qu’un nouvel attaquant prometteur du PSG serait courtisé par un autre club allemand.

Membre de l’équipe jeune du , l’ailier gauche de 19 ans, Tanguy Coulibaly, serait pisté par le club allemand du VFB , où évoluait Benjamin Pavard la saison dernière avant d'être transféré au Bayern cet été. Le club allemand, qui vient tout juste de descendre en deuxième division, cherche à se renforcer pour un éventuel retour dans l'Elite.

Durant la saison dernière, le jeune parisien a évolué avec les moins de 19 ans du club parisien et a notamment inscrit un but et délivré deux passes décisives en UEFA .

De son côté, le PSG chercherait à vendre ses jeunes éléments afin de rester dans les clous du fair-play financier pour la prochaine saison. Tanguy Coulibaly avait pourtant reçu une proposition pour un premier contrat professionnel de la part de son club au cours de la saison dernière.