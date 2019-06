Mercato - PSG : Stanley Nsoki vers un départ

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le PSG en début de saison, Stanley Nsoki (20 ans) serait tout proche d'un départ cet été.

Les négociations avaient déjà duré plusieurs mois avant la signature de son premier contrat professionnel au PSG en septembre dernier, mais le défenseur latéral parisien, Stanley Nsoki, ne serait pourtant pas sûr de rester au club la saison prochaine. Selon L'Equipe, après avoir longuement discuté avec le clan du joueur de 20 ans, le club de la capitale aurait quasiment acté le départ de son joueur cet été.

Reste à définir la forme de son départ. Un transfert serait pour l'instant la solution la plus probable. En , trois clubs dont et Marseille, le surveilleraient. Sous contrat jusqu'en 2021, la valeur du natif de Poissy est estimée entre 6 et 8 M€.

L'article continue ci-dessous

D'après nos informations, le ( ) se serait également renseigné sur sa situation.

Avec 12 apparitions cette saison en , dont 8 titularisations, Stanley Nsoki a disparu de l'effectif parisien au fil de la saison. L'international Espoirs français n'est plus rentré en jeu avec le PSG depuis le mois d'avril dernier à (2-3).