Mercato : Pablo Longoria, le président de l’OM, évoque la piste Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi, le milieu de terrain du SCO Angers, serait bel et bien dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille.

La jeune pépite marocaine devra prendre une grande décision durant les prochaines semaines. Suivi de près par plusieurs clubs européens dont Naples, Azzedine Ounahi va choisir sa nouvelle destination en misant sur le meilleur projet sportif.

Longoria apprécie le profil d’Ounahi

« Le projet sportif passe avant tout, a-t-il récemment confié dans une déclaration accordée au site du club angevin. Je n’ai pas de championnat préféré, je n’ai pas une destination idéale, je regarde avant tout le projet sportif. »

Azzedine Ounahi pourrait aussi décider de rester en Ligue 1 cet hiver. Il serait l’une des grosses priorités de la formation phocéenne en prévision du prochain marché des transferts.

Pablo Longoria, le patron de l’Olympique de Marseille, a confirmé l’intérêt de son club pour la jeune pépite marocaine dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe.

« Est-ce que j’aime Ounahi ? C’est comme si tu me demandais si j’aimais Sofyan Amrabat, a-t-il expliqué. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu’on ne le croit au premier abord ».

De son côté, la direction angevine serait clairement ouverte à un départ de sa jeune pépite marocaine. Elle demanderait entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme assez élevée qui pourrait refroidir les ardeurs du club phocéen.