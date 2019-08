Mercato - OL : Aulas reconnait un intérêt pour Suso (Milan AC)

Jean-Michel Aulas a reconnu que Suso, le milieu offensif de l'AC Milan, faisait partie des joueurs ciblés par l'OL.

Après le départ de Nabil Fekir au , l'Olympique Lyonnais prospecte pour renforcer son secteur offensif.

Le club rhodanien cible des joueurs créatifs et polyvalents dans cette zone. Jean-Michel Aulas, de passage ce mardi soir sur RMC, a reconnu que l'Espagnol Suso en faisait partie.

"Il y a plusieurs réflexions, c'est pour ça qu'on va se voir, discuter avec Juninho, Sylvinho et Florian Maurice", a-t-il expliqué. "On ne veut pas se tromper sur le profil et le poste. On a un certain nombre de piste. Ce joueur en fait sûrement partie. D'autres en font partie, mais pour le moment il n'y a pas de décisions prises. Peut-être qu'on va attendre vendredi".

"On fera un emprunt comme les autres clubs pour pouvoir recruter, non je plaisante...", a continué le président lyonnais, taquin.

Arrivé à l' en 2015, le gaucher est devenu une pièce essentielle du club lombard.