Mercato - Le Barça avance sur le transfert de Junior Firpo (Betis)

En attendant peut-être de faire venir Neymar, le avance ses pions sur un dossier prioritaire pour cet été : la venue d'un nouveau latéral gauche, capable de concurrencer Jordi Alba sur le long terme. S'il y a eu la rumeur David Alaba, les Blaugrana auraient décidé d'accélérer sur le dossier Junior Firpo.

Le latéral gauche du Real Betis est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club andalou. Si l'international Espoirs espagnol possède une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, le Barça pourrait le recruter pour un montant moins élevé, proche des 30 millions d'euros.

D'après Sky Sport, le club catalan aurait entamé des négociations avancées avec le Betis pour signer le joueur de 22 ans. Un dénouement positif pourrait intervenir dans les prochains jours, afin que le joueur formé chez les Beticos puisse rejoindre rapidement le groupe d'Ernesto Valverde.

Barcelona are in advanced talks with Real Betis to sign Junior Firpo as new left back. #Barca #transfers