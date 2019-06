Mercato - Ibrahim Afellay revient au PSV Heindoven (officiel)

Libre depuis son départ de Stoke City, Ibrahim Afellay s'est engagé ce mardi pour une saison avec le PSV, son club formateur.

Le milieu de terrain de 33 ans, Ibrahim Afellay, a signé un contrat d'un an avec le Heindoven ce mardi. Récemment, Afellay était revenu au mois de mars dans son club formateur et avait évolué toute la fin de saison dernière en compagnie des U19 pour retrouver un niveau de forme physique.

"Après des années de grands revers, c'est génial d'avoir cette chance au PSV. J’ai passé 15 ans de ma vie ici et la mentalité ici me convient. Au cours des derniers mois, j'ai de nouveau fait l'expérience de cela. Ça fait du bien de retourner travailler ici" a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel du club.

Des blessures à répétitions

Le natif d'Utrecht avait quitté le PSV en janvier 2011 pour s’engager avec le . Après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés, il n’arrive plus à s’imposer au Barça et est prêté à Schalke et à l’ avant de s’engager à , sans jamais retrouver son meilleur niveau en raison de ses multiples blessures.

En janvier, Afellay résilie son contrat avec les Potters, le laissant sans club pendant six mois. Durant cette période, il a travaillé au PSV sur sa rééducation, après avoir rejoint le groupe d’entraînement de l’équipe U19. Afellay rejoint donc maintenant l’effectif de Mark van Bommel, avec qui il a déjà joué sous les couleur du club d' .

"Je suis très content de ça. En tant que joueur, Ibi a certaines qualités que chaque entraîneur aime avoir dans son équipe. Et il apporte une bonne dose d'expérience. (...) Bien sûr, il n'a pas joué depuis longtemps. Nous le savons et nous en tenons compte. Nous allons travailler avec lui de manière responsable" a déclaré Van Bommel sur l'arrivée d'Ibrahim Afellay, qui passera un examen médical ce mardi chez les Boeren.