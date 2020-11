Mercato - Chelsea : Mendy titulaire, Kepa veut partir

À peine arrivé à en provenance de Rennes lors du dernier mercato estival, Edouard Mendy (28 ans) a rapidement enchaîné les clean sheets dans la cage des Blues, et cela a logiquement poussé Kepa Arrizabalaga (26 ans) sur le banc.

Il faut dire qu’avant l’arrivée du Sénégalais, l’Espagnol avait déjà du mal à garder sa place face au vieillissant Willy Caballero (39 ans). La faute à plusieurs bourdes, lesquelles ont entrainé plusieurs défaites de Chelsea.

L’Espagnol, qui reste à ce jour le gardien le plus cher du monde avec un transfert à 80 M€ en 2018, n’a pourtant pas perdu son niveau.

Mais psychologiquement, il n’y arrive plus. De quoi lui faire perdre sa place en sélection à terme… et l’espoir de disputer l’Euro 2021 ?

