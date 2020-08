Mercato - Billal Brahimi (Reims) arrive au Mans "avec l'envie de tout arracher"

Après une saison remarquée au sein du groupe Pro 2 du Stade de Reims, Billal Brahimi (20 ans) arrive au Mans (N1) "avec l'envie de tout arracher".

Billal Brahimi arrive au Mans (N1). Après avoir prolongé son contrat à Reims jusqu'en 2023, le jeune attaquant de 20 ans s'est engagé dans le cadre d'un prêt sans option d'achat avec le club sarthois. Un nouveau défi pour celui qui s'est montré convaincant avec le groupe Pro 2 la saison dernière (5 buts).

Passé par Middlesbrough, Billal Brahimi compte deux sélections en équipe de U19. Il explique pour Goal les raisons de son choix.

Dans quel état d'esprit êtes-vous et qu'attendez-vous de ce prêt au Mans ?

Billal Brahimi : J'arrive avec l'envie de tout arracher. J'ai été séduit par le discours des dirigeants du Mans. Ils veulent jouer la première place pour remonter en . Il faudra que je fasse le boulot sur le terrain en apportant des buts et des passes décisives. J'aspire à avoir du temps de jeu, en espérant que cette saison en National soit un bon tremplin et que je puisse aider l'équipe à atteindre ses objectifs.

Que vous ont dit les dirigeants ?

J'ai pu discuter avec le président (Thierry Gomez) et le coach (Didier Ollé-Nicolle). On a beaucoup parlé de ce qu'ils attendent de moi et de ce que je peux apporter à l'équipe. Ils croient en moi et veulent me donner ma chance. J'espère que ce prêt sera bénéfique.

Le fait d'être parti tôt à l'étranger vous a-t-il apporté certaines choses et quelles sont vos attentes aujourd'hui ?

J'ai un parcours atypique. Je n'ai jamais fait de centre de formation. Je suis parti assez jeune à l'étranger, comme vous l'avez dit, et je n'ai fait mon retour en France que l'an dernier. Mais pour moi, ce parcours à l'étranger a été positif. J'ai pris en maturité, en expérience de vie, et pas seulement dans le football. Aujourd'hui, je m'adapte vite aux conditions, même quand ce n'est pas chez moi. J'espère m'adapter le plus rapidement possible au Mans et marquer cette saison en National.

Propos recueillis par Benjamin Quarez