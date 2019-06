Mercato - Arsenal intéressé par Alexis Claude-Maurice (Lorient) ?

Le Lorientais de 21 ans, Alexis Claude-Maurice, intéresserait Arsenal. Jérémie Aliadiere, ex-joueur d'Arsenal et de Lorient, est admiratif du joueur.

Jeremie Aliadiere, ex-joueur d’ et du , estime que l'attaquant de Lorient Alexis Claude-Maurice, serait une très bonne recrue pour les Gunners.

De nombreux français sont souvent convaincus de rejoindre Arsenal au cours de leur carrière. En 2010, Laurent Koscielny a été acheté à Lorient. Il a déjà participé à plus de 350 rencontres et est maintenant devenu le capitaine du club. Matteo Guendouzi a fait de même au cours de l'été 2018, le milieu de terrain de 20 ans avait rejoint le club du nord de Londres. Il se pourrait donc qu'Arsenal revienne sur le marché français pour un autre talent prometteur, Alexis Claude-Maurice.

Jeremie Aliadiere s’est exprimé à Football.London sur ce jeune joueur de 21 ans, qui a marqué 14 fois en la saison dernière et a expliqué qu'il pouvait rejoindre les Gunners pour 12 M€. "Pour le montant dont nous parlons, je pense que ça reste abordable. Il faut prendre des risques maintenant, avant que d'autres équipes ne soient intéressées. Le marché est devenu tellement fou ces dernières années. Si vous voulez un joueur de niveau international, rien n'est en dessous de 40 millions" a t-il expliqué.

"Si Arsenal n'a que 45 millions de livres à dépenser, ils doivent acheter différemment, allez un peu plus vers les jeunes et engager des joueurs de deuxième division. C'est un bon joueur et il a de très bonnes qualités. Dans un club comme Arsenal qui donne des chances aux jeunes joueurs, ce serait un bon pas pour lui."

"Techniquement, il est incroyable"

Aliadiere, qui a débuté sa carrière professionnelle à Arsenal et l’a terminée avec Lorient, estime que Claude-Maurice possède toutes les qualités requises pour réussir en . "C’est un joueur très rapide, technique. Techniquement, il est incroyable. La seule chose à laquelle il pensait - quand il était jeune à l'époque - c'était de prendre la bonne décision. Il ne jouait pas toujours comme Lorient le faisait. Il aimait faire des passes, bouger. Il prenait le ballon et dribblait tout le monde. Il a des grandes qualités et c'est un très bon jeune joueur, mais il a encore beaucoup à apprendre", a confié l’ex-attaquant de 36 ans.