Al-Hilal se prépare à disputer un choc explosif face à Al-Ahli, mardi prochain en soirée, dans le match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League, avec des signaux positifs au sein des rangs du « Zaïm » concernant la disponibilité de plusieurs éléments importants, dans l'attente des débuts de la nouvelle recrue offensive Ollie Watkins.

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Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Hilal a récupéré les services de plusieurs de ses joueurs avant la rencontre attendue, après que Simon Boabré et Hassan Tambakti sont devenus aptes à disputer le match face à Al-Ahli, ce qui offre à l'entraîneur italien Simone Inzaghi des options supplémentaires dans les différentes lignes de l'équipe.

Le retour de Tambakti revêt une importance particulière pour Al-Hilal, alors que l'équipe a besoin de davantage de stabilité et de solidité dans sa ligne arrière, d'autant que le défenseur international a été absent au cours de la période écoulée, tandis que la disponibilité de Boabré représente un nouvel atout pour l'entraîneur avant l'un des tests les plus relevés de la saison.

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Ces développements interviennent en même temps que les informations faisant état de la possibilité de lancer l'Anglais Ollie Watkins face à Al-Ahli, après qu'Al-Hilal a officiellement annoncé son recrutement en provenance d'Aston Villa, avec un contrat de trois ans, faisant du nouvel attaquant l'une des armes les plus importantes sur lesquelles le « Zaïm » compte pour la prochaine étape.

La participation éventuelle de Watkins revêt une grande importance, car elle pourrait constituer les premiers pas de l'attaquant anglais sous le maillot d'Al-Hilal, dans une rencontre de haut niveau face à Al-Ahli, ce qui offrirait aux supporters du « Zaïm » l'occasion de voir la nouvelle recrue lors d'un test relevé dès le départ.

Al-Hilal espère que la disponibilité de ses éléments et la présence de Watkins parmi les options offensives contribueront à livrer un match solide face à Al-Ahli, d'autant que le Clasico représente une occasion importante pour l'équipe de renforcer sa position en Roshn Saudi League, tandis qu'Inzaghi cherche à exploiter toutes les armes à sa disposition pour repartir avec les trois points.