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Les clubs de Liga ont leur mot à dire lors d'une soirée exceptionnelle

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La première journée des rencontres de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a offert une soirée exceptionnelle aux clubs espagnols, après les victoires remarquées du trio composé du Barça, de l'Atlético de Madrid et de Villarreal.

Ce mardi soir, Barcelone, l'Atlético de Madrid et Villarreal se sont tous imposés avec au moins deux buts d'écart, signant un exploit espagnol rare dans l'histoire de la compétition.

Barcelone a signé un large succès à l'extérieur face à Galatasaray sur le score de 4-1, tandis que l'Atlético de Madrid a battu Manchester United deux buts à zéro et que Villarreal est sorti vainqueur de son duel contre Naples sur le score de 3-1.

Selon une statistique publiée par le spécialiste des chiffres et des statistiques Mister Chip, trois clubs espagnols n'avaient jamais remporté de victoires avec au moins deux buts d'écart le même jour durant l'ère de la Ligue des champions, à une seule exception près : le 15 septembre 2015.

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Ce jour-là, le Real Madrid avait battu le Shakhtar Donetsk 4-0, le Séville FC s'était imposé face au Borussia Mönchengladbach sur un score de 3-0, tandis que l'Atlético de Madrid avait gagné à l'extérieur contre Galatasaray deux buts à zéro.

Les clubs espagnols ont ainsi réédité cette performance pour la deuxième fois de l'histoire de la compétition, au terme d'une soirée marquée par la supériorité de Barcelone, de l'Atlético de Madrid et de Villarreal, tous auteurs de succès confortables.