Le gardien de but d'Al Ahli Saudi, Edouard Mendy, a publié un message de soutien sur ses comptes de réseaux sociaux, accompagné du drapeau du Royaume d'Arabie saoudite.

Après la rencontre entre Al Ahli et Al Wasl disputée ce soir à Dubaï, la star sénégalaise a publié une story sur son compte officiel Instagram, où il a écrit : « Seigneur, fais de ce pays un pays en sécurité ».

Le message du gardien sénégalais vient exprimer son soutien au Royaume après les attaques dont il a récemment été la cible et qui ont fait des victimes parmi les civils.

Mendy est connu pour ses interactions positives avec les supporters et le milieu sportif saoudien. Il avait déjà exprimé son bonheur de vivre à Djeddah et son appréciation pour l'esprit de l'équipe et le soutien constant du public.

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Le joueur d'Al Ahli, le Turc Merih Demiral, avait exprimé sa solidarité avec le Royaume avant la rencontre, déclarant en conférence de presse : « L'Arabie saoudite est mon second pays, et c'est pourquoi je ressens une immense tristesse face à ce qui s'est passé. Je suis solidaire de tout le monde dans ces circonstances ».

Il convient de noter qu'Edouard Mendy a manqué la rencontre d'Al Ahli aujourd'hui, remportée par le club à l'extérieur face à Al Wasl 3-1, en raison d'une blessure.

Le joueur poursuit son programme de soins pour se rétablir en vue du prochain match contre Al Nassr, lors de la 9e journée de la Saudi Pro League, prévu jeudi prochain.