« Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que PLUS JAMAIS d’autres personnes ne décideraient de mon avenir à ma place », a fait savoir Richarlison via ses canaux sur les réseaux sociaux.

Il a dit avoir « vécu beaucoup de choses terribles ces derniers temps - et presque tout cela s’est produit à cause des décisions d’autres personnes. La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai déjà traversé pire, croyez-moi. »

Richarlison avait rejoint les Spurs à l’été 2022 en provenance des Toffees pour une indemnité de transfert de 58 millions d’euros, mais il y a sans cesse été freiné par des blessures et des baisses de forme. Le joueur de 29 ans ne s’y est jamais vraiment imposé en quatre ans. Dans le même temps, les Spurs ont forcé un renouveau radical cet été.

Tottenham Hotspur avec une incroyable offensive sur le marché des transferts après une quasi-relégation

Pour plus de 200 millions d’euros, Tottenham s’est offert un nouveau cœur du jeu au milieu de terrain avec Sandro Tonali et Mateus Fernandes. En attaque, Savinho (88 millions) et Omar Marmoush (prêt avec option d’achat) sont arrivés de Manchester City. De plus, Mykhaylo Mudryk, suspendu pendant 20 mois, va lui aussi rejoindre les Spurs.

Après avoir encore eu droit à 68 minutes lors du désastreux début de saison à Brentford (0-3), Richarlison ne figurait déjà plus dans le groupe lors de la défaite 2-0 contre Newcastle le week-end dernier. Un indice clair d’un départ que le Brésilien souhaitait désormais lui aussi très clairement.

Il n’était déjà resté auparavant que parce que « ils avaient besoin de moi quand tout s’effondrait ici », a affirmé Richarlison, faisant sans doute référence à la saison précédente catastrophique, au terme de laquelle les Spurs avaient failli être relégués. « C’est pourquoi j’espère que vous traiterez ma situation avec le même respect que celui que j’ai toujours eu pour les Spurs et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pendant cette période. Ne décidez simplement pas à ma place. »

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À cause de Manchester City ? Le transfert de Richarlison aurait capoté

Dans le même temps, il a de nouveau réaffirmé son souhait de revenir à Everton, à Liverpool - « mon club préféré ». Toutefois, le joueur de 29 ans a aussi fait savoir que l’opération était devenue compliquée entre-temps. « Les négociations ne se sont pas déroulées comme les gens l’auraient souhaité, et ce ne sera désormais plus le cas non plus. Malgré ces turbulences, j’ai un contrat avec les Spurs et je reste à la disposition du club. »

Contexte : les Spurs voulaient de leur côté piocher chez les Toffees et réaliser un autre grand transfert avec la signature du joueur offensif liman Ndiaye. La porte semblait donc ouverte à un retour de Richarlison. Alors que les Toffees réclameraient 70 millions d’euros pour Ndiaye, Richarlison devait encore rapporter 40 millions d’euros aux Spurs selon The Athletic. Un échange dans lequel Tottenham paierait encore la différence ne semblait pas improbable.

Mais il devrait désormais en être autrement : Manchester City serait entré dans le poker des transferts pour Ndiaye et mènerait des discussions avancées avec Everton. Un accord à hauteur de 75 millions d’euros aurait même déjà été trouvé.

C’est aussi pour cela que le regard des Spurs se tourne désormais vers Mudryk, de Chelsea - et Richarlison pourrait au final être le grand perdant de ces tumultes du marché des transferts.

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