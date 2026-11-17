Partager Suivez GOAL sur Google

La rencontre entre la Tunisie et la Libye, disputée ce mardi au stade international de Tripoli, a donné lieu à des scènes houleuses peu avant la pause. L'arbitre a accordé un penalty aux locaux, une décision qui a provoqué la colère des joueurs tunisiens et les a poussés à menacer de quitter la pelouse, avant qu'ils ne se ravisent et acceptent de reprendre la partie.

Publicité

La rencontre entre la Tunisie et la Libye, disputée ce mardi au stade international de Tripoli, a donné lieu à des scènes houleuses peu avant la pause. L'arbitre a accordé un penalty aux locaux, une décision qui a provoqué la colère des joueurs tunisiens et les a poussés à menacer de quitter la pelouse, avant qu'ils ne se ravisent et acceptent de reprendre la partie.

L'incident est survenu quelques minutes avant la fin de la première période, lorsque l'arbitre a sifflé un penalty litigieux en faveur de la Libye. Les joueurs tunisiens ont vivement protesté contre cette décision et ont refusé de poursuivre la rencontre en signe de contestation, avant que la situation ne soit maîtrisée et qu'ils ne reviennent sur le terrain.

Ezzo El-Marimi a transformé le penalty à la 45e+5, offrant l'égalisation à la Libye. La Tunisie avait pourtant ouvert le score très tôt grâce à Anis Ben Slimane, à la 3e minute, qui avait profité d'une erreur défensive naïve.

Sur ces deux buts, la première période s'est achevée sur un score de parité (1-1), dans une rencontre capitale pour les deux sélections, comptant pour la quatrième journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Publicité Publicité

Les deux équipes abordaient ce match dans des situations bien différentes. La position de la Tunisie dans ces éliminatoires s'était compliquée après sa défaite 2-0 face à la Libye lors de la troisième journée, à Sfax, son premier revers depuis le début de la campagne.

Related Topics

La sélection tunisienne avait entamé son parcours par un nul face à l'Ouganda (1-1), avant de partager les points avec le Botswana (2-2). Avec seulement deux points récoltés lors de ses trois premiers matchs, elle occupait la dernière place du groupe H avant le déplacement à Tripoli.

De son côté, la Libye abordait la rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir signé sa première victoire des éliminatoires aux dépens de la Tunisie lors de la journée précédente. Ce succès lui a permis de porter son total à quatre points et de se hisser à la deuxième place du groupe, derrière l'Ouganda, leader avec cinq points, tandis que le Botswana pointait au troisième rang avec trois points.

Publicité

Le match aller s'était soldé par une victoire 2-0 de la Libye, grâce à un penalty d'Ali Youssef à la 44e minute, puis à un second but de Hamdou Elhouni à la 62e. Les Libyens avaient ainsi signé un succès historique sur le sol tunisien et placé leur adversaire sous une forte pression avant le match retour.