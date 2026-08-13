Memphis est furieux et exige une somme véritablement exorbitante de la part des Corinthians

Memphis Depay va déposer une réclamation colossale contre les Corinthians, a révélé ESPN dans l’émission Tekengeld. L’attaquant réclame trente millions d’euros à son ancien employeur.

Mardi soir (heure néerlandaise), les Corinthians ont annoncé que le contrat de Memphis, qui arrive à échéance, ne serait pas prolongé. « Cette décision a été prise uniquement et exclusivement dans l’intérêt de la santé financière de notre institution, qui exige un équilibre strict et de la responsabilité dans la gestion des ressources disponibles », ont indiqué les Corinthians.

« Nous voulons exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay et à toute son équipe, qui ont cherché depuis le début des négociations à parvenir au meilleur accord possible. La direction reconnaît et apprécie également les efforts incessants de tous les départements, qui ont travaillé pour rendre possible la poursuite de l’aventure du joueur. »

« Compte tenu des obligations financières actuelles et futures des Corinthians, il était clair que la conclusion d’un nouvel engagement d’une telle ampleur ne serait pas compatible, à ce stade, avec l’équilibre financier que nous devons maintenir pour garantir la pérennité du club », ont ajouté les Corinthians.

Memphis était furieux de ce communiqué, car il avait déjà trouvé un accord verbal sur une prolongation de contrat. « Je suis très déçu que les Corinthians aient décidé de ne pas respecter l’accord visant à prolonger mon contrat de deux ans », écrit Memphis. « Cette prolongation avait été expressément convenue avec le président ainsi qu’avec les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont cependant décidé de rompre cet accord...

« Je n’ai pas voulu cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis désormais contraint de réagir avec fermeté pour protéger mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais soyez assurés que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni », a déclaré Memphis.

ESPN sait ce que Memphis entend par ces menaces. « Memphis a l’intention de déposer une réclamation gigantesque contre les Corinthians. Il s’agit de trente millions d’euros », rapporte le journaliste Daniël Man dans l’émission.

« Il s’agit de paiements en retard issus de son précédent contrat, mais aussi déjà du salaire et de la prime à la signature du nouveau contrat. » Leo Oldenburger pense que Memphis a une chance de gagner l’affaire. « S’il y avait un accord verbal, alors il engage aussi les parties. »