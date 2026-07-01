Même Messi n'y est jamais parvenu... Mbappé s'offre un record exceptionnel dans l'histoire de la Coupe du monde

Kylian Mbappé a poursuivi son parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant un doublé, offrant à l’équipe de France une large victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale et consolidant ainsi son statut de star du tournoi.

Mbappé a inscrit son sixième but dans la compétition, rejoignant ainsi Lionel Messi en tête du classement des buteurs. Le Français de 27 ans totalise désormais 18 réalisations en Coupe du monde, à une seule longueur du record absolu détenu par la « Pulga ».

Ce doublé lui permet d'établir plusieurs nouveaux records, comme le soulignent les statistiques de plusieurs plateformes d'analyse spécialisées.

Selon Squawka, il est désormais le seul joueur de l’histoire de la Coupe du monde à avoir marqué au moins deux buts lors de sept matchs différents. Un exploit que ni Messi, pourtant meilleur buteur en activité, ni aucun autre joueur n’a encore égalé.

Ses doublés ont été inscrits contre l’Argentine (2018 et 2022), le Danemark (2022), la Pologne (2022), le Sénégal (2026), l’Irak (2026) et désormais la Suède (2026).

Selon Opta, il est le deuxième joueur du Real Madrid à atteindre six réalisations lors d’une même édition, après le Croate Davor Šuker en 1998.

Dans la foulée, Opta rappelle que les clubs de Liga détiennent désormais le record du nombre de buts marqués lors d’une même édition de la Coupe du monde : le FC Barcelone mène avec 16 réalisations en 1994, tandis que le Real Madrid en compte 13 dans l’édition en cours, grâce au doublé de Mbappé ce jour.