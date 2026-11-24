Comment regarder Melbourne Victory - Viettel avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 02:45

Melbourne Victory reçoit Viettel en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent encore leur première victoire dans le groupe E. Le lieu du match et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

Melbourne Victory reste sur cinq matches sans victoire, avec trois nuls et deux défaites, concédées face à Persib Bandung lors de leurs deux confrontations dans cette compétition.

Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Auckland FC en A-League Men. Il faisait suite à un nul 2-2 face à Adelaide United : l’équipe marque, mais sa défense continue d’encaisser des buts.

Viettel aborde ce déplacement avec davantage de préoccupations. L’équipe a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont deux lourdes défaites contre le FC Séoul dans ce tournoi, 5-0 et 3-0.

Ses résultats en championnat sont plus réguliers, mais restent peu convaincants, avec des nuls 0-0 et 1-1 contre Song Lam Nghe An et Thanh Hoa FC en V-League.

Les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1 en septembre. Melbourne Victory peut donc espérer faire mieux cette fois-ci.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront indiquées dès leur confirmation.

Actualité des équipes et effectifs